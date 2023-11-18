От какой пищи нужно отказаться, чтобы дожить до ста лет
Чтобы продлить свою жизнь и улучшить общее самочувствие, людям следует исключить из рациона некоторые продукты питания, в частности очень соленые и сладкие блюда, а также пищу, которая содержит трансжиры.
Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Белая смерть
По ее словам, очень соленая пища нередко вызывает гипертонический криз.
— Это тяжелое состояние, которое возникает вследствие чрезмерного повышения артериального давления. Его уровень необходимо немедленно снизить для предотвращения поражения органов. И соленая еда вполне способна такое спровоцировать, — пояснила врач.
Людям, особенно пожилым, следует избегать употребления пищи, в которой много витамина К.
— А дело все в том, что этот витамин способен увеличить свертываемость нашей крови, что может быть опасно для людей в преклонном возрасте. А активная свертываемость — это источник тяжелых сосудистых катастроф в виде закупорок артериальных и венозных сосудов с самыми неблагоприятными последствиями — от инфаркта миокарда до инсульта, — пояснила собеседница «ВМ».
Много витамина К содержится в зелени, особенно в петрушке. Желающим стать долгожителями стоит также избегать продуктов, содержащих большое количество сахара.
Риски преждевременной смерти
Исключить придется и пищу, в которой имеются трансжиры:
- маргарин;
- чипсы;
- снеки;
- фастфуд и прочее.
Также преградой к долголетию, как заметила спикер, являются обработанные мясные продукты.
— В их состав входит нитрит натрия, который связан с риском возникновения рака. Есть и нитрозамины, которые тоже могут спровоцировать преждевременную смерть, — предупредила эксперт.
Сокращают шансы на долгую жизнь консерванты, красители и усилители вкуса:
— Действительно, такая пища вызывает повышенное образование свободных радикалов. Это связывают с ранним развитием рака и сердечно-сосудистых заболеваний, добавила медик.
Недавно проведенное исследование продемонстрировало, что у людей, доживших до ста лет, имеются общие биомаркеры. Выяснилось, что у долгожителей чаще всего наблюдались более низкие показатели глюкозы, мочевой кислоты и креатинина в организме. Содержание сахара в крови столетних не превышало 6,5.