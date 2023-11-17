В Китае мужчина за 2 года похудел на 50 кг, сократив потребление сахара

Житель Китая по фамилии Мин рассказал, что его пристрастие к сахару и сладостям привело к тому, что он поправился до 120 кг. 36-летнего мужчину не беспокоил его вес, пока он не услышал о соседе своего отца, перенесшего инсульт и оставшегося парализованным. Кроме того, у китайца ужен начались проблемы со здоровьем, а медицинское обследование выявило более 20 отклонений от нормы.