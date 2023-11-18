10 продуктов, которые могут усугубить проблемы с суставами
Их перечислил специалист и дал рекомендации по правильному питанию.
Сергей Вялов, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н.: «Проблемы с суставами бывают разные. В основном их причиной становятся травмы, длительные микротравмы, возрастной «износ» и аутоиммунные процессы. Никакие продукты не могут вызвать заболевание подвижных соединений костей скелета «с нуля». Однако они могут усугубить уже имеющиеся воспаления».
Продукты-аллергены
Продукты, содержащие гистамин, могут усилить воспалительную реакцию в суставах.
Гистамин – это медиатор (посредник) аллергических реакций немедленного типа. Именно он вызывает анафилактический шок, крапивницу и другие проявления нежелательных реакций.
Основным источником гистамина является рыба, которая очень долго хранилась. Вещество в этом случае рассматривается как токсин, образующийся в консервах. К его появлению в большом количестве приводит нарушение технологии переработки и хранения продукта.
Согласно СанПиН, в России нормой гистамина считается до 100 мг/кг. Если его в рыбе много, она приобретает острый вкус.
Откуда в рыбе берётся гистамин?
В ней есть аминокислоты, в том числе гистидин. Когда тот подвергается реакции декарбоксилирования, необходимой для улучшения вкуса и аромата продуктов, образуется гистамин. Процесс происходит при участии бактерий при температуре более 15°С. Чем дольше хранится рыба, тем больше накапливается вредных веществ.
Больше всего гистамина содержится в солёной, копчёной рыбе, пресервах и консервах. При этом он термостабилен, поэтому, даже если вы пожарите или сварите рыбу, он останется целым и невредимым.
Помимо рыбы, в некоторых продуктах содержится высокое количество гистамина, поэтому полезно знать, какие из них стоит избегать, особенно при непереносимости.
- Ферментированные продукты: сыры, квашеная капуста, кисломолочные продукты, соя, пиво. В процессе ферментации образуется гистамин.
- Рыба и морепродукты: особенно те, которые были неправильно сохранены, или просто несвежие, содержат высокое содержание аллергена.
- Копчëности: сосиски, колбасы, бекон, копчёные рыбные изделия. Из-за копчения образуется гистамин.
- Цитрусы: апельсины, мандарины, лимоны — содержат флавоноиды, способные вызывать усиление реакции на вещество.
- Помидоры: содержат высокое количество аминокислот, способствующих образованию гистамина.
- Орехи: особенно фисташки и арахис, содержат высокое количество аллергена.
- Шоколад: является источником флавоноидов и стимулирует выработку гистамина.
- Красное вино: включает в себя соединение тирамин, усиливающее реакцию на гистамин.
- Клубника и малина: в них много флавоноидов, вызывающих усиление симптомов непереносимости аллергена.
- Квас: содержит большое количество гистамина, особенно если произведен с нарушением технологии.
Питание для здоровых суставов
В кишечнике живут микробы. В основном они хорошие, но попадаются и плохие. Если последних становится слишком много, повышается проницаемость кишечной стенки. В кровь попадают антигены бактерий. Иммунитет их видит и атакует. Постоянная иммунная стимуляция вызывает хроническое воспаление в организме.
Это плохо не только для суставов, но и для сердца, а также для всех остальных органов, потому что это слабое, но очень длительное воспаление ускоряет процесс отложения холестериновых бляшек на стенках сосудов.
Что делать?
Для поддержания микрофлоры в хорошем состоянии нужно хорошо и правильно питаться. Желательно, чтобы питание было:
- разнообразным;
- в большей мере растительным, чем животным;
- включало много клетчатки – углеводов, которые не расщепляются в пищеварительном тракте (овощи, фрукты, грибы, неочищенные зерна, водоросли).
В то же время стоит есть меньше сладостей и очищенной углеводной пищи. Такая еда запускает рост микробов, которые вредят кишечной стенке. Для её восстановления врачи используют препараты, запускающие процессы регенерации слизистой.
Какие болезни могут усугубить проблемы с суставами
Склерозирующий холангит. Это воспаление и рубцевание желчных протоков, в результате чего могут быть затронуты и другие органы, включая суставы. Сопровождается болями, отёчностью и ограничением движения.
Механизм связан с перекрёстными реакциями между иммунными клетками и тканями. Воспалительные медиаторы, высвобождаемые в результате холангита, могут активировать иммунные клетки в суставах, вызывая их повреждение.
Выработка желчи увеличивается только при употреблении жирной пищи. Никакие определённые продукты вроде оливкового масла, артишоков и чеснока не способны на это повлиять.
Билиарный холангит. Заболевание внутрипечёночных протоков может привести к циррозу печени (заболевание, характеризующееся нарушением структуры печени за счёт разрастания соединительной ткани). Когда этот орган не функционирует должным образом, возникает нарушение обмена веществ и скопление токсинов, разрушающих соединительные ткани и суставы в том числе.
Продукты не вызывают цирроз. Причиной считается наследственное нарушение иммунной регуляции. Главное здесь — вовремя обратиться к врачу и вылечить проблемы печени полностью.
Таким образом, людям с заболеваниями суставов стоит следить за состоянием своего кишечника, желчного пузыря, поддерживать нормальную микрофлору и избегать рыбы длительного хранения. В рационе должно быть мало простых углеводов, рафинированной пищи, но много воды и клетчатки.
Вышеперечисленные недуги требуют консультации врача и адекватного лечения, направленного на снижение воспаления и симптомов.