Назван возраст, после которого беременность чревата сахарным диабетом

Гестационный сахарный диабет чаще развивается у беременных старше 35 лет, рассказала NEWS.ru врач-профилактик Эвелина Овнанян. Она отметила, что недуг проявляется у части здоровых женщин во втором триместре (24–28 недель).

© Unsplash

У части здоровых женщин во втором триместре — 24–28 недель — беременности развивается гестационный сахарный диабет. Чаще у женщин старше 35 лет с повышенной массой тела, с артериальной гипертензией, родивших крупного ребенка ранее — от четырех килограммов, — добавила Овнанян.

По ее словам, причины развития гестационного диабета заключаются в том, что растущий плод нуждается в дополнительной глюкозе, из-за чего поджелудочная железа беременных вырабатывает в три раза больше инсулина и не справляется с нагрузкой.

Факторами риска также являются отягощенная наследственность азиатского, негроидного или индийского типа, многоводие, нарушение толерантности к глюкозе, — подчеркнула Овнанян.