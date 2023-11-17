Интервальное голодание: легкий способ похудеть без диет

Многие звезды шоу-бизнеса приводили себя в форму таким способом и хвастались результатами. Среди везунчиков – Дженнифер Энистон, Анна Седокова, Лариса Долина, Кортни Кардашьян. В большинстве случаев интервальное голодание позволяет похудеть без диет, это легкий способ сжечь жир и улучшить пищевые привычки.

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Принцип у этого метода простой. Можно позволять себе едва ли не всю еду, которую хочется, даже если тянет на пирожное. Однако сразу после приема пищи следует голодать в течение 16 и более часов. Ежедневно придерживаясь такого режима, высока вероятность преобразиться и влезть в любимое платье, которое стало маленьким.

В период голодания разрешено только пить воду и зеленый чай без сахара. Поначалу организм не сразу привыкает, но впоследствии вкус блюд чувствуется все более насыщенным, а трапезы приносят большее удовольствие, чем раньше. Интервальное голодание снижает риск развития диабета второго типа и уровень холестерина.