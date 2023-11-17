Врачи рассказали, кому следует употреблять меньше клетчатки
Диета, богатая клетчаткой, не только помогает предотвратить ожирение, но и снижает риск возникновения многочисленных заболеваний.
Но, как сообщили специалисты клиники Майо в США, некоторым людям рацион питания с высоким содержанием растительных волокон может принести больше вреда, чем пользы.
Диета с низким содержанием клетчатки рекомендована людям с сужением кишечника. Это может быть связано с опухолью или хроническим воспалительным заболеванием кишечника, таким как болезнь Крона и язвенный колит.
Также от клетчатки следует на время отказаться людям, у которых наблюдаются проблемы с кишечником, например, диарея или боли в животе.
Между тем увеличить потребление клетчатки рекомендуется при запорах, геморрое, высоком уровне холестерина и диабете. Как отмечают эксперты, диета с высоким содержанием растительных волокон помогает нормализовать стул, контролировать уровень сахара в крови, а также снижает риск рака толстой кишки и ожирения.