Врач перечислил, что нельзя делать перед исследованием желудка

Сбои в работе пищеварительной системы могут быть легко выявлены с помощью эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС), которая позволяет определить наличие язв и воспаления уже на ранней стадии. Врач-эндоскопист Роман Иваненков рассказал изданию «Почему болит», как подготовиться в процедуре.