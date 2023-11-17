Врач перечислил, что нельзя делать перед исследованием желудка
Сбои в работе пищеварительной системы могут быть легко выявлены с помощью эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС), которая позволяет определить наличие язв и воспаления уже на ранней стадии. Врач-эндоскопист Роман Иваненков рассказал изданию «Почему болит», как подготовиться в процедуре.
ЭГДС назначается в случае любых жалоб на боли в подреберье, изжогу, тяжесть в желудке, анемию, неприятный запах изо рта, а также при наличии бледности или шелушения кожи.
Эндоскопическое исследование позволяет врачу визуально оценить состояние слизистой оболочки полых органов, таких как желудок, кишечник или прямая кишка.
«Информативность зависит не только от опыта специалиста, проводящего процедуру, но и от физического состояния пациента. Не менее важно соблюдение правил подготовки», — подчеркнул Иваненков.
Что необходимо учитывать:
- Не следует есть за 12 часов до начала процедуры. Если не соблюдать это рекомендацию, то в желудке на момент исследования может находиться пищевой ком.
- Пить алкоголь перед ЭГДС нежелательно. Употребление спиртных напитков даже за двое суток до процедуры может исказить результаты исследования и вызвать сильное раздражение слизистой оболочки.
- Курение в день процедуры также не рекомендуется. Никотин стимулирует выделение желудочного сока, что может помешать осмотреть стенки желудка.
«Жевательная резинка также запрещена в день исследования, поскольку, как и курение, очень сильно активизирует слюноотделение», — пояснил врач.