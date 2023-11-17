Врач предупредила о часто совершаемой ошибке в туалете

Врач анестезиолог-реаниматолог Дарья Садовская назвала частую ошибку, которую во время похода в туалет совершают люди, испытывающие трудности при опорожнении кишечника. Ее слова приводит Daily Mail.

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Садовская указала, что запор вызывает не только дискомфорт, но и болезненные ощущения. По ее словам, люди с этой проблемой ухудшают свое состояние, принимая неправильную позу на унитазе.