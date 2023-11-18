Сон урывками: как избавиться от ночных пробуждений

Современный человек привык жить в режиме многозадачности. Часто наша нервная система так сильно перегружена, что теряет способность расслабиться и погрузиться в объятия Морфея.

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Сегодня бессонница и другие трудности со сном стали серьезной проблемой, с которой сталкиваются очень многие. При этом частые пробуждения по ночам плохо влияют на качество сна и не позволяют человеку перезарядиться за темное время суток.

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Как бороться с частыми пробуждениями, разбирается женский kleo.ru.

В чем причина сна урывками

Обычно проблема с глубоким сном заключается во внутренних сложностях самого человека. Однако не стоит сбрасывать со счетов и внешние раздражители. Так, сон может расстроиться из-за постороннего шума, наличия источников света или просто неудобного матраса.

В первую очередь, следует хорошенько проанализировать условия, в которых вы погружаетесь в сон. Возможно проблему можно решить за счет простой повязки на глаза и беруш. Впрочем, нередко сложности со сном могут начаться из-за обострения хронических заболеваний. В любом случае, обязательно необходимо проконсультироваться с врачом.

Также расстройство сна может начаться на фоне применения некоторых медикаментов, и этот вопрос также необходимо обсудить с лечащим доктором.

Также часто причина сна урывками кроется в психологическом состоянии человека: из-за стресса ему сложно забыться и заснуть.

Как бороться с ночными пробуждениями

Когда в темное время суток вы неожиданно просыпаетесь, на циферблате что-то вроде двух или трех часов ночи, а сна ни в одном глазу, чувство тревоги обеспечено. Особенно, если впереди ждет тяжелый день, в течение которого предстоит решение сложных рабочих вопросов.

В первую очередь, нужно успокоиться. Если сон, как рукой сняло, смысла оставаться в постели и ворочаться с боку на бок нет. Если чувствуете, что спать совсем не хочется, лучше встать и постараться привести мысли в порядок. Отличным вариантом будет включить приглушенный свет и почитать интересную книгу. Можно заварить чай с успокаивающими травками или понаблюдать за происходящим за окном.

Свежий воздух также поможет прийти в равновесие и успокоить нервную систему. Также для того чтобы нормализовать сон, следует избегать дневных коротких отключений от окружающего мира. При сильной усталости хочется поспать хотя бы минут 20, однако такой короткий сон не обеспечит вас необходимой энергией, зато может привести к тому, что вечером вы опять будете долго засыпать, а ночью снова проснетесь.

Важно обратить внимание на возбуждающие нервную систему напитки. Во второй половине дня следует отказаться от кофе, крепкого чая и алкоголя. Такие напитки не только дают кратковременный заряд энергии, но и способны надолго прогнать сон.

Также взрослой сформировавшейся личности давно пора научиться контролировать свое состояние и не поддаваться стрессам. В этом вопросе отлично помогают медитации. Стоит запомнить, что мелкие неприятности в течение дня не должны мешать вам спокойно жить, работать и спать. Большинство неприятностей, над которыми человек может раздумывать часами, сутками, неделями и даже месяцами – яйца выеденного не стоят.