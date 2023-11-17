Врачи назвали три худших варианта завтрака

Многие врачи сходятся во мнении - то, что мы едим на завтрак, влияет на то, как человек проведет свой день. Увы, не всегда утром у нас есть время готовить себе полезную и правильную еду. Но выход есть. Эксперты из Diabetes UK рассказали о простых изменениях в завтраке, которые помогут начать свой день правильно и стать хорошей профилактикой диабета.

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"Здоровый и сытный завтрак может существенно повлиять на регулирование уровня сахара в крови", - передает Pronews со ссылкой на специалистов.

Согласно выводам последних, хлопья на завтрак и обжаренные мюсли являются "блюдами", от которых лучше отказаться, так как в них чаще всего содержатся "добавленный сахар и вредные для здоровья жиры".

Такая еда часто позиционируется как здоровая, но на деле человек получает (в большинстве случаев) сплошные жиры и сахар. Если не удается найти хлопья без добавок, лучше готовить на завтрак овсянку (в кашу можно добавлять фрукты, ягоды).

Также альтернативой хлопьям может быть натуральный йогурт, в который можно добавить клетчатку (за счет фруктов). Подойдут зерна или орехи.

Для профилактики диабета также рекомендуется отказаться от бутербродов из белого хлеба, лучше использовать цельнозерновой.

"Клетчатка в цельнозерновом хлебе представляет собой неперевариваемые сложные углеводы. Они не только снижают риск диабета, но и помогают пищеварительной системе. Кроме того, они хорошо насыщают", - уточнили медики.

В качестве дополнения к хлебу вместо джемов и сладких топпингов оптимально использовать, например, приготовленное самостоятельно банановое пюре.

"Другие варианты дополнения к хлебу - нежирный сыр, творог, финики или небольшое количество арахисового масла", - заключили специалисты.