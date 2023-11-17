Тяжелая сумка может стать причиной искривления позвоночника

«Если ваша сумка слишком тяжелая или рюкзак имеет большой вес, а вы носите его на одном плече, это приводит к тому, что нагрузка на опорно-двигательную систему распределяется неравномерно. Основной вес давит только на одну сторону позвоночника, из-за чего вам приходится несколько изгибаться, чтобы перераспределить нагрузку. Это становится причиной изменения походки: вы отклоняетесь на тот бок, на который приходится больший вес, что приводит к деформации суставов и может стать значительной причиной искривления позвоночника», — объяснила она.