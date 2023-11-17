Зачем организму цинк и откуда он берется

Микроэлемент участвует в поддержании необходимого уровня тестостерона, отвечает за обмен веществ.

© Секрет Фирмы

Другое важно свойство металла — способность снижать уровень гормона стресса кортизола. За счёт этого поддерживается иммунная система.

Видео дня

Подробнее о пользе цинка для организма рассказала эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Анна Летягина.

Польза цинка для организма

Из металлов больше всего в организме человека железа. А далее следует цинк. Он есть в мышцах, костях, почках, поджелудочной и предстательной железе. У мужчин цинк содержится в сперме.

Анна Летягина назвала «Доктору Питеру» основные свойства цинка:

поддерживает иммунную систему;

обладает противовирусным и антибактериальным эффектом;

защищает клетки от повреждения свободными радикалами;

препятствует воспалениям;

успокаивает повреждённую кожу (поэтому его используют при лечении ожогов и ран);

защищает слизистую носоглотки от скопления бактерий и слизи;

облегчает симптомы простуды;

участвует в регулировании уровня «плохого» холестерина.

У мужчин наиболее высокая концентрация цинка приходится на предстательную железу, отметила врач. Металл необходим для формирования и поддержания качества спермы. Есть сведения, что он также важен для здоровья простаты, профилактики простатита и злокачественных опухолей.

Женщинам цинк нужен для поддержания репродуктивного здоровья, способности к зачатию. Он особенно необходим во время беременности, потому что уменьшает вероятность преждевременных родов.

Признаки дефицита цинка

Нехватка цинка не проявляется моментально. Лишь когда дефицит становится критическим, появляются определённые симптомы:

раны медленно заживают;

внезапно начали появляться прыщи, фурункулы, угри и т. д.

ухудшается обоняние и вкусовое восприятие;

ухудшается аппетит, происходит резкая потеря веса

снижается либидо у мужчин.

С дефицитом могут столкнуться беременные, потому что организм быстро расходует микроэлемент. Ещё рискуют вегетарианцы, потому что цинк поступает в организм в основном из мяса, морепродуктов, рыбы и молочки.