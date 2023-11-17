Зачем организму цинк и откуда он берется
Микроэлемент участвует в поддержании необходимого уровня тестостерона, отвечает за обмен веществ.
Другое важно свойство металла — способность снижать уровень гормона стресса кортизола. За счёт этого поддерживается иммунная система.
Подробнее о пользе цинка для организма рассказала эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Анна Летягина.
Польза цинка для организма
Из металлов больше всего в организме человека железа. А далее следует цинк. Он есть в мышцах, костях, почках, поджелудочной и предстательной железе. У мужчин цинк содержится в сперме.
Анна Летягина назвала «Доктору Питеру» основные свойства цинка:
- поддерживает иммунную систему;
- обладает противовирусным и антибактериальным эффектом;
- защищает клетки от повреждения свободными радикалами;
- препятствует воспалениям;
- успокаивает повреждённую кожу (поэтому его используют при лечении ожогов и ран);
- защищает слизистую носоглотки от скопления бактерий и слизи;
- облегчает симптомы простуды;
- участвует в регулировании уровня «плохого» холестерина.
У мужчин наиболее высокая концентрация цинка приходится на предстательную железу, отметила врач. Металл необходим для формирования и поддержания качества спермы. Есть сведения, что он также важен для здоровья простаты, профилактики простатита и злокачественных опухолей.
Женщинам цинк нужен для поддержания репродуктивного здоровья, способности к зачатию. Он особенно необходим во время беременности, потому что уменьшает вероятность преждевременных родов.
Признаки дефицита цинка
Нехватка цинка не проявляется моментально. Лишь когда дефицит становится критическим, появляются определённые симптомы:
- раны медленно заживают;
- внезапно начали появляться прыщи, фурункулы, угри и т. д.
- ухудшается обоняние и вкусовое восприятие;
- ухудшается аппетит, происходит резкая потеря веса
- снижается либидо у мужчин.
С дефицитом могут столкнуться беременные, потому что организм быстро расходует микроэлемент. Ещё рискуют вегетарианцы, потому что цинк поступает в организм в основном из мяса, морепродуктов, рыбы и молочки.
Любителям кофе тоже нужно быть осторожнее: напиток мешает всасыванию цинка и железа. Особенно вредно пить кофе сразу после еды, отметила врач.