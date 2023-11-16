Эксперты предупредили об опасности ароматических свечей

Ароматические свечи могут нанести вред здоровью, предупредила в беседе с «МК в Питере» эксперт по сертификации Екатерина Курбатова. По ее словам, парафин, из которого изготавливают такую продукцию, может спровоцировать задыхание.

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Как объяснила специалист, популярность парафиновых свечей обусловлена простотой их производства и дешевизной, а также быстрым застыванием и плавлением при невысокой температуре. Однако расплавленный парафин, испаряясь, может выделять формальдегид, бензол и ацетон. Попадание этих веществ в дыхательные пути опасно для здоровья и может вызвать задыхание.

Кроме того, проблемы с дыханием могут возникнуть из-за дыма и сажи, которые выделяются при горении свечей, добавила эксперт.