Врач объяснил, кому нельзя пить иван-чай
Популярный у россиян иван-чай можно пить далеко не всем. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
«Напиток в некоторых случаях может быть вреден. Его не стоит пить длительное время и в очень больших количествах: это может вызвать неприятные побочные эффекты. Не рекомендовано пить иван-чай и детям до шести лет, а также беременным и кормящим женщинам. У человека вполне может быть и индивидуальная непереносимость напитка», – пояснил эксперт.
Такаже Белоусов рассказал и о полезных свойствах напитка. Он стимулирует иммунитет, оказывает благотворное влияние на нервную систему, очищает кровь, нормализует давление, восстанавливает силы, а также выступает как противовоспалительное средство, пишет издание «Доктор Питер».