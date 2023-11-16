Врач объяснил, кому нельзя пить иван-чай

«Напиток в некоторых случаях может быть вреден. Его не стоит пить длительное время и в очень больших количествах: это может вызвать неприятные побочные эффекты. Не рекомендовано пить иван-чай и детям до шести лет, а также беременным и кормящим женщинам. У человека вполне может быть и индивидуальная непереносимость напитка», – пояснил эксперт.