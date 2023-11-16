Нейропсихолог рассказала о еде, от которой люди глупеют

Существуют продукты, которые негативно влияют на мозговую активность и способствуют ухудшению памяти. О такой еде рассказала нейропсихолог Нара Совкова.

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Австралийские ученые поставили эксперимент над крысами и выяснили, что если давать животным еду, где много жиров, сахара и углеводов, то уже через неделю у них начинает ухудшаться память, объясняет Совкова.

Еда провоцировала воспаление в мозге, что приводило к ухудшению концентрации и снижению контроля эмоций, передает «МИР 24».

Также негативно сказываются на когнитивных функциях постоянные скачки инсулина. Из-за них ухудшается память и концентрация. А из-за сахара снижается внимание, скорость мыслей и интеллектуальные способности.