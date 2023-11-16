Лор назвала неожиданную причину неприятного запаха изо рта

Также, по ее словам, причиной галитоза могут быть заболевания десен и зубов, в том числе гингивит, кариес и пародонтит, а также болезни органов ЖКТ: гастрит, дивертикулы пищевода и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Кроме того, неприятный запах изо рта может быть связан с заболеваниями бронхолегочной системы, в том числе бронхитом, бронхоэктатической болезнью, пневмонией, легочным абсцессом и злокачественными процессами в легких; а также с заболеваниями печени, почек и эндокринной системы.