Чай - это один из самых популярных напитков во всём мире. Исследования показывают, что зелёный чай действительно полезен для здоровья. К примеру, известно, что он уменьшает количество жировых отложений, снижает уровень сахара в крови. И это ещё далеко не всё.

Улучшение здоровья кожи

Недавнее исследование 2023 года показало, что полифенолы в зелёном чае защищают кожу от ультрафиолетового излучения, а значит, от меланомы и немеланомного рака кожи. Также в отчёте 2012 года отмечалось, что употребление этого чая помогает при прыщах, розацеа и других кожных проблемах.

Снижение вероятности развития рака

Тысячи исследований это подтверждают. Среди видов рака, от которых защищает зелёный чай, - рак молочной железы, колоректальный рак, рак печени, яичников, простаты, полости рта и кожи.

Заряд антиоксидантов

В зелёном чае больше полезных катехинов, чем в чёрном чае и в чае улуне.

Польза для мозга

В ходе одного исследования у людей улучшилась память после употребления добавки с экстрактом зелёного чая и с L-теанином, извлечённом из чая. Другое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Frontiers in Aging Neuroscience, продемонстрировало, что этот чай улучшает память и исполнительные функции у пожилых людей, снижает окислительный стресс.

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Защита от диабета 2 типа

Исследования показывают, что зелёный чай снижает уровень сахара в крови натощак и риск развития диабета 2 типа, а также повышает чувствительность к инсулину.

Польза для сердца

Полифенольные катехины в зелёном чае улучшают уровень общего холестерина и снижают уровень «плохого» холестерина.

Расслабляющий эффект

В состав зелёного чая входит аминокислота L-теанин. Это вещество даёт спокойствие и сосредоточенность, действуя вместе с кофеином.

Увеличение количества флавоноидов в рацион