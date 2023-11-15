Врач рассказала, как влияет острое на процесс похудения
По словам врача из лаборатории «Гемотест» порталу Pravda.Ru, мнения о воздействии острой пищи на организм часто расходятся, но доктор подчеркивает важность осторожного подхода.
Исследования указывают на то, что капсаицин, острый компонент перца, действительно может способствовать похудению. Это происходит благодаря увеличению выработки тепла в организме, что ускоряет обмен веществ и повышает потребление калорий. Кроме того, капсаицин влияет на гормоны, регулирующие чувство голода, делая насыщение более быстрым. Однако эти данные касаются биологически активных добавок, а не обычной острой еды.
Предостерегает медик и от внезапных изменений в рационе, рекомендуя вводить острые блюда постепенно. Если острая еда оказывается слишком интенсивной, можно воспользоваться нейтрализующими продуктами, такими как сливки, йогурт, сметана, а также крахмальные продукты, вроде хлеба, картошки или риса.
Несмотря на безопасность острой пищи для здоровых людей, тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит или язвенная болезнь, рекомендуется воздерживаться от её употребления. Острые ингредиенты могут вызвать раздражение слизистой оболочки, ухудшить воспалительные процессы и увеличить риск осложнений. Также острая пища может провоцировать рецидивы и обострения, увеличивая риск язвенных кровотечений или перфораций. Людям с синдромом раздраженного кишечника также рекомендуется избегать острой пищи из-за возможного усиления симптомов.