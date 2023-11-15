Врач рассказала, как влияет острое на процесс похудения

По словам врача из лаборатории «Гемотест» порталу Pravda.Ru, мнения о воздействии острой пищи на организм часто расходятся, но доктор подчеркивает важность осторожного подхода.

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Исследования указывают на то, что капсаицин, острый компонент перца, действительно может способствовать похудению. Это происходит благодаря увеличению выработки тепла в организме, что ускоряет обмен веществ и повышает потребление калорий. Кроме того, капсаицин влияет на гормоны, регулирующие чувство голода, делая насыщение более быстрым. Однако эти данные касаются биологически активных добавок, а не обычной острой еды.

Предостерегает медик и от внезапных изменений в рационе, рекомендуя вводить острые блюда постепенно. Если острая еда оказывается слишком интенсивной, можно воспользоваться нейтрализующими продуктами, такими как сливки, йогурт, сметана, а также крахмальные продукты, вроде хлеба, картошки или риса.