В какое время суток лучше заниматься спортом и физкультурой

Люди делятся на «сов», «жаворонков» и «голубей». Однако оказывается, что у разных органов есть свои циркадные ритмы, которые могут отличаться от циркадного ритма мозга. Исследователи из Манчестерского университета (Великобритания) выяснили, что у суставов свой суточный ритм и его рассинхронизация с основным режимом дня человека вредна для здоровья — это ускоряет старение, увеличивает риск травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Научная статья вышла в Nature Communications.

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Утром люди чуть выше, чем к вечеру, разница может достигать 1,5 сантиметра.

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Доктор Михал Дудек, ведущий автор статьи: «Пока мы стоим и двигаемся в течение дня, вода выдавливается из межпозвоночных дисков, а также из хрящей в бедрах и коленях, что делает нас немного ниже к концу дня. Получается, что одно количество поступающих минералов к вечеру растворяется в меньшем количестве воды, поэтому их концентрация увеличивается. Клетки чувствуют это изменение и синхронизируют биоритмы внутри скелетных тканей. Воды снова поступает больше ночью, когда мы отдыхаем и не двигаемся».

Ученые заставляли мышей заниматься на беговой дорожке в разное время суток и наблюдали за здоровьем хрящевой ткани животных. Результаты показали, что физическая активность по утрам передает информацию о времени от светочувствительных «часов» в мозге к скелетным тканям. По сути, это сообщает скелетной системе, что пора проснуться. Так что для суставов полезнее всего заниматься спортом или физкультурой вскоре после пробуждения — таким образом циркадные ритмы мозга и хрящевой ткани синхронизируются. И наоборот: если мы активно двигаемся, когда встаем с кровати, это сигнал для мозга проснуться.

Однако можно заниматься и в другие часы, но важнее всего — в одно и то же время. Самые худшие последствия для здоровья были у животных, которым давали физическую активность каждый день в разное время. Тогда циркадные ритмы суставной ткани «сходили с ума», сильно рассинхронизировались с мозгом, а это приводило к потере плотности костной ткани, деградации суставного хряща и дегенерации межпозвоночных дисков. Все это — признаки старения.