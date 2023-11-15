Названы лучшие и худшие добавки в кофе

В состав готовых кофейных напитков нередко входят сахарный сироп, шапочка из взбитых сливок, маршмэллоу, шоколадная посыпка.

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Сочетание данных продуктов с кофе делает напиток вредным для здоровья и фигуры, пишет Общественная Служба Новостей.

Кофе хорошо сочетается с такими продуктами как лимон, молоко, корица, цедра и сок апельсина, имбирь, куркума, гвоздика. Если добавить в свежий кофе имбиря и корицы, тонизирующий эффект напитка значительно улучшится. Кроме того, такой кофе полезен для похудения.

Зерновой кофе в сочетании с цедрой и соком апельсина хорошо бодрит и дает освежающий цитрусовый эффект. Кофе с лимоном поможет перевариванию пищи, будет стимулировать выработку желудочного сока. Кофе с молоком восполнит выводимый под действием напитка кальций.

Корица подсластит напиток вместо сахара. Смесь гвоздики, кардамона, имбиря и куркумы поможет восстановить силы и защитит от простуды и гриппа.