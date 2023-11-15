Как нехватка солнечного света отражается на здоровье

Октябрь-ноябрь традиционно для средней полосы России - самое темное время года, и не только из-за короткого светового дня, но и из-за пасмурной погоды.

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Так, за весь октябрь жители столичного региона имели возможность находиться на солнечном свете всего 41 час - это почти вдвое меньше нормы, которая составляет 78 часов.

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Терапевт телемедицинского сервиса "Доктис" Ойсана Махмудова пояснила "Российской газете", к чему может привести дефицит солнца и как поддержать организм в этот трудный сезон.

Страдает костная система

"Главное свойство солнечного света - стимуляция выработки витамина D в организме, который отвечает за всасывание кальция и фосфора в кишечнике, участвует в транспортировке, распределении и отложении этих минералов в костях в правильном соотношении", - говорит доктор Махмудова.

Конечно, за месяц-другой нахождения в "потемках" остеопороз не заработаешь, но длительный дефицит витамина D (а он среди россиян очень распространен), конечно же, повышает риск его развития, а вместе с тем - и возникновения переломов.

Возникают неврологические и психические нарушения

"Также световые волны, попадая на сетчатку глаза, превращаются в нервный импульс. И в зависимости от его интенсивности шишковидная железа во время сна вырабатывает мелатонин - "гормон сна", который регулирует циркадные ритмы, принимает участие в антиоксидантной активности (одна из функций которой - противостояние опухолям) и влияет на выработку серотонина ("гормон радости, счастья и активности"). При нехватке солнечного света в первую очередь страдает циркадный ритм, что проявляется в виде проблем с засыпанием и качеством сна, развитием депрессии, снижением активности", - отмечает Махмудова.

Нарушается работа иммунной и других систем

"Снижение выработки витамина D может также выражаться неспецифичными симптомами: частыми простудами, повышенной утомляемостью, ломотой в костях, запорами, замедленной регенерацией кожи (раны дольше заживают), повышенной хрупкостью костей, заболеванием зубов и десен, выпадением волос, снижением памяти и внимания, бесплодием, - продолжает терапевт. - Также ученые обнаружили связь между нехваткой солнечного света и выработки витамина D с другими нарушениями: набором избыточного веса, синдромом поликистозного яичника, эндометриозом, невынашиванием беременности, преэклампсией и рядом других состояний".

Что делать в темное время года

Солнечный свет всегда разный, его свойства и интенсивность зависят от времени года, погоды, и надо заботиться о том, чтобы поздней осенью и зимой получать его как можно больше.

Доктор Махмудова дала несколько советов:

почаще выходить на улицу в солнечные дни. Достаточно 5-20 минут для приема солнечных ванн - даже такое короткое время положительно влияет на организм;

не закрывать окна, чистить стекла от грязи и пыли, шире распахивать шторы, чтобы свет свободно попадал в помещение (важно знать: если стекло грязное, в комнату проникает на 30% меньше света);

передвинуть рабочий стол ближе к окну;

использовать специальные лампы для светотерапии;включить в рацион индейку, морскую рыбу (лучше жирную), ананасы, яблоки, сливы, бананы, шоколад, орехи (такой рацион способствует выработки серотонина);

проявлять больше физической активности, движение тоже повышает уровень серотонина;

профилактически принимать препараты витамина D3.

"Последний совет - не безусловный, - отмечает эксперт. - Избыток витамина D также небезопасен для здоровья, как и его дефицит. Для того, чтобы определить дозу препарата витамина D3, необходимо обратиться к эндокринологу или терапевту. Врач поможет определить количество витамина в организме, так как степени его дефицита бывают разные: недостаток, легкий недостаток, дефицит и сильный дефицит".