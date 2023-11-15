Диетолог назвала полезные для пожилых людей продукты

«Они очень полезны в пожилом возрасте по нескольким причинам. Опять же это легкоперевариваемый белок, дефицит которого всегда есть в пожилом возрасте. А кроме того, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые являются сильнейшими защитниками от атеросклероза сосудов, рака, сахарного диабета и вообще старения, так как они поддерживают молодость кожи, здоровье костей и мышц. При этом совсем необязательно покупать дорогие сорта красной рыбы. Максимально богаты омега-3 кислотами бюджетные сельдь и скумбрия», — отметила эксперт.