Врач объяснила, почему тяжело убрать живот после родов

«Деформированная передняя брюшная стенка представляет собой в этом случае кожный мешок с избыточной жировой клетчаткой, а при расхождении прямых мышц живота на первый план выступает пролабирование передней брюшной стенки в околопупочной области. У таких девушек контуры живота и после родов остаются такими же, как при беременности. Упорные физические тренировки и даже личный фитнес-тренер не могут помочь в данном случае», — объяснила она.