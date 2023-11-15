Нужен ли фтор в зубной пасте и что будет, если с ним переборщить

Иметь здоровые зубы — это и красиво чисто внешне, и безопасно для кошелька. Для этого как минимум нужно ответственно подходить к выбору зубной пасты и не покупать её по принципу «самая дешёвая».

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О том, должен ли в составе пасты быть фтор и зачем вообще нужен этот микроэлемент, «Секрет фирмы» узнал у врача-стоматолога-терапевта сети медицинских клиник «Эстет» Карины Оганесян.

Зачем нужен фтор Врач отметила, что фтор является одним из основных элементов, от которого зависит здоровье зубов.

«Его достаточное содержание в организме человека — залог предотвращения образования кариеса и укрепления эмали зубов», — заявила она.

Получить этот элемент можно через пищу и воду. Этот элемент влияет на зубы двумя способами: системным и местным. Местное воздействие происходит через фторсодержащие пасты и ополаскиватели, продолжила эксперт.

«При их правильном использовании он проникает в эмаль и создаёт защитный барьер, тем самым предотвращая деминерализацию и разрушение зубов», — уточнила собеседница «Секрета».

Чем вреден фтор

Избыток фтора в организме может привести к флюорозу — это белые, жёлтые и коричневые пятна на зубах, сказала Оганесян.

Сколько фтора должно быть в пасте

Врач отметила, что во многих пастах основной компонент — фтор. Он укрепляет зубы и предотвращает кариес.

«Нормальное содержание фтора равно 1000–1500 ppm. Для детей рекомендуемая доза —около 500–1000 ppm», — предупредила она.