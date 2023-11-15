Названы лучшие упражнения для бодрости

Инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы Илья Тарасов назвал лучшие упражнения для бодрости. Его слова приводит «Доктор Питер».

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Для начала Тарасов посоветовал лечь на спину, согнув руки в локтях, а пальцы сцепив в замок на груди. Затем необходимо выпрямить руки в замке перед собой, завести их за голову и немного потянуться вверх, после чего вернуть руки перед собой и опустить на локти.