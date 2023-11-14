Как по состоянию кожи понять, что у вас наступила менопауза

По мнению экспертов из компании Absolute Collagen, снижение уровня эстрогена в период менопаузы может привести к изменениям кожи. Считается, что это способствует уменьшению количества коллагена. В результате признаки старения на лице становятся всё более выраженными.

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Из-за снижения уровня коллагена во время менопаузы у женщины может появиться больше морщин, тонких линий. Её кожа станет не такой эластичной, а также более тусклой, щёки начнут провисать.

Ещё один признак, что в организме происходят возрастные изменения, - сухая и зудящая кожа. Связано это с тем, что кожа теряет способность удерживать влагу.

Эксперты также отмечают, что кожа может начать истончаться. Это значит, что она будет сильнее подвержена образованию разрывов или синяков.

The Scotsman

У некоторых женщин во время менопаузы вновь появляются прыщи. Дело в том, что в этот период pH кожи может измениться, из-за чего она станет более склонной к зуду, сыпи, общему раздражению.

Люди, которые страдают кожными заболеваниями (псориаз, розацеа, экзема), могут обнаружить в менопаузу, что состояние их кожи ухудшается.