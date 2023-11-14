Уролог Гадзиян: частое потребление чипсов приводит к импотенции
Соль в чипсах провоцирует сосудистые болезни и снижение гормона тестостерона. Ещё хуже — запивать чипсы пивом.
Алкогольный напиток содержит фитоэстрогены — растительный аналог женского гормона, который снижает у мужчин половое влечение.
Какие ещё продукты вредны для потенции — рассказал хирург-уролог, андролог Марк Гадзиян.
Вредные для потенции продукты
Когда мы что-то едим, то редко задумываемся, как та или иная пища скажется на сексуальной жизни. Врач Марк Гадзиян уверен, что некоторые продукты могут её подпортить. Вот что не советует есть и пить мужчинам в больших количествах:
- Солёные продукты. Соль в избытке убивает сосуды, приводит к повышенному давлению, ухудшает кровоснабжение половых органов. Обычно соли много в консервах.
- Пиво. Любимый хмельной напиток мужчин может спровоцировать ожирение, предупредил врач. А ещё оно содержит фитоэстрогены, что вредно для полового влечения.
- Избыток сахара. Из-за углевода образуется небольшое количество тестостерона, который откладывается сразу в жир на животе.
- Жирные продукты. Холестерин забивает сосуды, они становятся менее эластичными, нарушается кровообращение.
- Кофеин. В больших количествах он устраняет свободный тестостерон.
- Соя. Вспомнили шутки про женоподобных «соевых мальчиков»? На самом деле пагубное влияние сои на мужчин сильно преувеличено. Однако продукт действительно содержит фитоэстрогены, снижающие уровень тестостерона. Поэтому просто не стоит перебарщивать.
- Белый дрожжевой хлеб и различная выпечка. Научных доказательств того, что белый хлеб снижает тестостерон, нет. Но регулярное потребление приводит к развитию сахарного диабета второго типа, ожирению и другим связанным с ним проблемам.
- Копчёности. В них много соли и холестерина.
- Чипсы. Помимо соли, снеки содержат много глутамата натрия — усилителя вкуса и запаха. Частое поедание чипсов может спровоцировать повреждение мозговой функции и эректильную дисфункцию.
Полезные продукты для потенции
Мужчинам полезно есть всё, что не вредит сосудам и помогает поддержать их эластичность. По словам врача, улучшить интимную жизнь помогут гранат и арбуз. Поддержат выносливость в постели морепродукты, а особенно — устрицы.
Вот что ещё можно включить в рацион:
- тыквенные семечки;
- репу;
- перепелиные яйца;
- лимон и апельсин;
- виноград.