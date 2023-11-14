Уролог Гадзиян: частое потребление чипсов приводит к импотенции

Соль в чипсах провоцирует сосудистые болезни и снижение гормона тестостерона. Ещё хуже — запивать чипсы пивом.

Уролог Гадзиян: частое потребление чипсов приводит к импотенции
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Алкогольный напиток содержит фитоэстрогены — растительный аналог женского гормона, который снижает у мужчин половое влечение.

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Какие ещё продукты вредны для потенции — рассказал хирург-уролог, андролог Марк Гадзиян.

Вредные для потенции продукты

Когда мы что-то едим, то редко задумываемся, как та или иная пища скажется на сексуальной жизни. Врач Марк Гадзиян уверен, что некоторые продукты могут её подпортить. Вот что не советует есть и пить мужчинам в больших количествах:

  • Солёные продукты. Соль в избытке убивает сосуды, приводит к повышенному давлению, ухудшает кровоснабжение половых органов. Обычно соли много в консервах.
  • Пиво. Любимый хмельной напиток мужчин может спровоцировать ожирение, предупредил врач. А ещё оно содержит фитоэстрогены, что вредно для полового влечения.
  • Избыток сахара. Из-за углевода образуется небольшое количество тестостерона, который откладывается сразу в жир на животе.
  • Жирные продукты. Холестерин забивает сосуды, они становятся менее эластичными, нарушается кровообращение.
  • Кофеин. В больших количествах он устраняет свободный тестостерон.
  • Соя. Вспомнили шутки про женоподобных «соевых мальчиков»? На самом деле пагубное влияние сои на мужчин сильно преувеличено. Однако продукт действительно содержит фитоэстрогены, снижающие уровень тестостерона. Поэтому просто не стоит перебарщивать.
  • Белый дрожжевой хлеб и различная выпечка. Научных доказательств того, что белый хлеб снижает тестостерон, нет. Но регулярное потребление приводит к развитию сахарного диабета второго типа, ожирению и другим связанным с ним проблемам.
  • Копчёности. В них много соли и холестерина.
  • Чипсы. Помимо соли, снеки содержат много глутамата натрия — усилителя вкуса и запаха. Частое поедание чипсов может спровоцировать повреждение мозговой функции и эректильную дисфункцию.

Полезные продукты для потенции

Мужчинам полезно есть всё, что не вредит сосудам и помогает поддержать их эластичность. По словам врача, улучшить интимную жизнь помогут гранат и арбуз. Поддержат выносливость в постели морепродукты, а особенно — устрицы.

Вот что ещё можно включить в рацион:

  • тыквенные семечки;
  • репу;
  • перепелиные яйца;
  • лимон и апельсин;
  • виноград.
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