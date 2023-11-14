Уролог Гадзиян: частое потребление чипсов приводит к импотенции

Соль в чипсах провоцирует сосудистые болезни и снижение гормона тестостерона. Ещё хуже — запивать чипсы пивом.

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Алкогольный напиток содержит фитоэстрогены — растительный аналог женского гормона, который снижает у мужчин половое влечение.

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Какие ещё продукты вредны для потенции — рассказал хирург-уролог, андролог Марк Гадзиян.

Вредные для потенции продукты

Когда мы что-то едим, то редко задумываемся, как та или иная пища скажется на сексуальной жизни. Врач Марк Гадзиян уверен, что некоторые продукты могут её подпортить. Вот что не советует есть и пить мужчинам в больших количествах:

Солёные продукты. Соль в избытке убивает сосуды, приводит к повышенному давлению, ухудшает кровоснабжение половых органов. Обычно соли много в консервах.

Пиво. Любимый хмельной напиток мужчин может спровоцировать ожирение, предупредил врач. А ещё оно содержит фитоэстрогены, что вредно для полового влечения.

Избыток сахара. Из-за углевода образуется небольшое количество тестостерона, который откладывается сразу в жир на животе.

Жирные продукты. Холестерин забивает сосуды, они становятся менее эластичными, нарушается кровообращение.

Кофеин. В больших количествах он устраняет свободный тестостерон.

Соя. Вспомнили шутки про женоподобных «соевых мальчиков»? На самом деле пагубное влияние сои на мужчин сильно преувеличено. Однако продукт действительно содержит фитоэстрогены, снижающие уровень тестостерона. Поэтому просто не стоит перебарщивать.

Белый дрожжевой хлеб и различная выпечка. Научных доказательств того, что белый хлеб снижает тестостерон, нет. Но регулярное потребление приводит к развитию сахарного диабета второго типа, ожирению и другим связанным с ним проблемам.

Копчёности. В них много соли и холестерина.

Чипсы. Помимо соли, снеки содержат много глутамата натрия — усилителя вкуса и запаха. Частое поедание чипсов может спровоцировать повреждение мозговой функции и эректильную дисфункцию.

Полезные продукты для потенции

Мужчинам полезно есть всё, что не вредит сосудам и помогает поддержать их эластичность. По словам врача, улучшить интимную жизнь помогут гранат и арбуз. Поддержат выносливость в постели морепродукты, а особенно — устрицы.

Вот что ещё можно включить в рацион: