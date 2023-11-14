Трихолог объяснила, чем опасно мытье головы раз в месяц

Мытье головы один раз в месяц может привести к гнойничковым поражениям кожи и выпадению волос. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.

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Ранее в социальной сети TikTok завирусился новый тренд: пользователи моют голову не чаще одного раза в месяц.

По мнению приверженцев новой моды, это укрепляет не только волосы, но и кожу головы. Однако такие эксперименты не про стимуляцию роста волос и не про улучшение их качества, уверена врач.

"Мытье головы – вопрос гигиены. Это то же самое, что не мыть тело, руки", – подчеркнула она.

По словам специалиста, эксперименты с редким мытьем головы категорически нельзя проводить тем, у кого диагностирован себорейный дерматит, имеется зуд или фолликулит.

"В таких случаях особенно важно качественно очищать кожу головы, иначе это приведет к обострению", – сказала Нагайцева.

Врач порекомендовала мыть голову, исходя из индивидуальных потребностей.