К какому заболеванию может привести употребление фастфуда

Заболеваемость диабетом второго типа растет в России с каждым годом. Диабет диагностируют и у детей, и у молодых людей. Заведующая межрайонным диабетологическим центром №3 Екатерина Алимова рассказала, что в основном рост заболеваемости происходит из-за доступности быстрых углеводов и изначально неправильно сформированных привычек питания.

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Особенно негативно медики относятся к фастфуду. Даже изначально такой диетический продукт, как курица, в фастфуде превращается в источник глюкозы и жира.

—Способы приготовления той же курицы не соответствуют правильному питанию. Кроме того, все это сопровождается жирными соусами, сладкими газировками, соленой картошкой, — отметила Алимова в комментарии газете «Петербургский дневник».