Раскрыты способы избавиться от авитаминоза в холодное время года

Неблагоприятные погодные условия негативно сказываются на психологическом и физическом здоровье человека, усугубляет картину и присущий межсезонью авитаминоз, предупредила нутрициолог сервиса «Пакет» от X5, диетолог Елена Свиридова. Доступные способы избавиться от авитаминоза в холодное время года специалистка раскрыла «Ленте.ру».

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При нехватке витаминов человек чувствует усталость, апатию, сонливость, рассказала Свиридова. Также его могут мучить сниженная работоспособность, сухость кожи, раздражительность, выпадение волос.

По словам диетолога, выяснить, каких именно витаминов не хватает, можно только с помощью анализов, однако чаще всего в осенне-зимний период наблюдается дефицит витаминов D и С. Это связано с усиленной работой иммунной системы и короткой продолжительностью светового дня, объяснила Свиридова. В связи с этим она призвала в холодное время года пересмотреть питание, добавив в рацион продукты, содержащие эти витамины, например рыбий жир, сельдь, лосось, тунец, яичные желтки.

Витамин С увеличивает устойчивость к инфекциям и вирусам, уменьшает эффект воздействия аллергенов. Этот витамин входит в состав шиповника, облепихи, черной смородины, красного болгарского перца, петрушки, брюссельской капусты, брокколи, шпината, киви, цитрусовых, квашеной капусты, клюквы, — объясняет Елена Свиридова.

Свиридова также обратила внимание россиян, что витамин С разрушается при тепловой обработке, поэтому овощи и фрукты следует употреблять в свежем виде.