Как укрепить иммунитет: 7 эффективных методов
Иммунитет — это способность организма успешно противостоять различным вредным воздействиям, в том числе вирусам, инфекциям, стрессу и другим факторам.
Иммунитет нельзя измерить, но мы совершенно точно знаем, когда эта способность организма барахлит: частые простуды, тяжелое течение вирусных заболеваний, ощущение разбитости даже от легкого стресса и много других состояний, которые каждый человек ощущает по-своему.
К счастью, иммунитет можно укреплять, причем, для этого не требуется дорогостоящих препаратов и особых видов лечения. Сегодня узнаем, что ослабляет иммунную защиту организма, и расскажем, как улучшить иммунитет у взрослых и подростков.
Что такое иммунитет
Слово «иммунитет» происходит от латинского immunitas — «освобождение, избавление». Если объяснять простыми словами, избегая сложных медицинских терминов, то иммунитет снижает восприимчивость к различным внешним факторам, которые пытаются нарушить постоянство внутренней среды организма.
Такая система защиты включает в себя различные клетки, иммунные органы, различные вещества и молекулы, которые взаимодействуют и дублируют друг друга, чтобы постоянно противостоять вредным воздействиям. В частности, в работе иммунной системы участвуют такие органы, как:
- лимфатические узлы
- миндалины
- вилочковая железа
- костный мозг
- селезенка
В составе крови иммунную функцию выполняют лейкоциты и фагоциты.
Иммунитет подразделяется на врожденный и приобретенный:
- Врожденный (неспецифический) формируется во время внутриутробного развития из стволовых клеток. Он развился в процессе эволюции и обусловил выживаемость всех современных видов живых существ. Именно этот иммунитет обеспечивает базовую и основную защиту организма. Работа этого типа иммунитета ресурсозатратна, для правильного функционирования должны быть задействованы все системы и органы тела.
- Адаптивный (специфический) появляется в организме также до рождения, однако затем клетки этой системы преобразуются в антитела, которые дают специфическую защиту от различных инфекций и вирусов. Именно антитела отвечают за иммунитет в организме человека к повторным заражением некоторыми вирусами: после перенесенного заболевания или прививки. Чем больше антител способен выработать организм, тем лучше защита.
Укрепить иммунитет можно с помощью:
- приема различных витаминов, микро- и макроэлементов
- общеукрепляющих мероприятий
Средства, укрепляющие иммунитет
На эффективную работу иммунной системы можно повлиять с помощью приема различных препаратов, употребления в пищу ряда продуктов и приема лекарственных трав.
Витамины — важный компонент биохимических реакций в организме, они помогают ускорять реакцию между другими участниками обмена веществ, а, значит, синтезировать белки и производить другие компоненты клеток. В том числе те, которые отвечают за иммунитет. Если витаминов в организме недостаточно, правильное функционирование замедляется, что приводит в том числе к уменьшению количества клеток, выполняющих защитные функции.
К наиболее важным витаминам, воздействующим на клеточные процессы,и укрепляющим иммунитет тем или иным способом, относятся:
- Витамин А, или ретинол. Содержится в моркови, томатах, цитрусовых, яйцах, печени трески, молоке и сливочном масле, шалфее, базилике и боярышнике.
- Витамины группы B: В2, В6, В12. Их можно получить, употребляя в пищу молоко, яйца, печень, бобовые, орехи, красное мясо, морепродукты, картофель.
- Витамин C, или аскорбиновая кислота. Содержится в квашеной капусте, ягодах и листьях смородины, шпинате, болгарском перце, томатах, шиповнике, цитрусовых, клубнике, клюкве.
- Витамин D, или кальциферол. Витамин в большом количестве находится в лососе и печени трески, а также в морской рыбе, яичном желтке, молочных продуктах, водорослях, рыбной икре, в кукурузном масле, некоторых видах лесных грибов.
- Витамин E, или токоферол. Достаточно количество его можно получить, регулярно употребляя в пищу орехи, семечки и растительные масла.
Следует особо подчеркнуть, что пить витамины и витаминные комплексы, изготовленные промышленным способом, следует только после консультации лечащего врача, поскольку избыток витаминов в организме так же вреден, как и недостаток.
Помимо витаминов и продуктов, богатых этими элементами, для укрепления иммунитета можно употреблять в умеренном количестве средства народной медицины и отвары или настои трав. Так, известно, что положительно на иммунные процессы влияют следующие продукты:
- лист смородины
- шалфей
- корень имбиря
- плоды шиповника
- мед
- цветы ромашки
- эхинацея пурпурная
- элеутерококк
- березовый гриб
- тимьян
С научной точки зрения доказана действенность не всех вышеперечисленных веществ, однако при правильном употребление они улучшают общее самочувствие, в том числе, помогают быстрее восстановиться после болезни.
Как улучшить иммунитет
Если вы редко болеете, быстро восстанавливаетесь после заболеваний, регулярно пьете витамины по рекомендации врача и употребляете в пищу только полезные продукты, но все равно беспокоитесь о своем иммунитете, то есть еще несколько способов улучшить его.
- Сон. Спите достаточное количество времени. Это позволит организму эффективнее восстанавливаться после физических, умственных и психологических нагрузок.
- Физическая активность. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями. Как минимум необходимы ежедневные прогулки — не менее 30 минут в день.
- Вода. Пейте достаточное количество воды. Вода — один из главных элементов обмена веществ. Ее нехватка замедляет работу организма.
- Закаливание. Правильное закаливание укрепляет способность организма противостоять воздействию холода, который ослабляет защитные функции, делая нас более уязвимыми для болезней.