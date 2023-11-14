Диетолог перечислила продукты, повышающие аппетит

— Наиболее распространен известный всем глутамат натрия. Что делает глутамат натрия — он действует сразу на все рецепторы языка: на кислое, соленое, сладкое, горькое — таким образом нам кажется, что это еда просто безумно вкусная, и мы хотим есть все больше и больше, — пояснила она в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».