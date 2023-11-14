Диетолог назвала лучшие молочные продукты для людей старшего возраста

Одними из самых полезных молочных продуктов для людей преклонного возраста являются творожный и рассольный сыры. Об этом в своей колонке для «Вечерней Москвы» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, для пожилых людей крайне вредны соли и жиры в пище. Именно творожный и рассольный сыры содержат минимальное количество этих компонентов. Жирность в них составляет около 15 процентов.

— В них содержится минимальное количество соли и жира, которые особенно вредны для пожилых людей, — уточнила специалист.

В других же сырах этот показатель, как правило, достигает 45 процентов.

Кардиолог Юрий Конев рассказал, какие продукты нужно ограничить в рационе при проблемах с сердцем. По его словам, для сердечно-сосудистой системы вредны соленые, моченые, кислые, а также продукты с содержанием холестерина. При наличии проблем с сердцем ограничить также следует потребление молочной продукции.