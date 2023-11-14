Диетолог назвала лучшие молочные продукты для людей старшего возраста

Диетолог Соломатина назвала лучшие молочные продукты для людей старшего возраста
Одними из самых полезных молочных продуктов для людей преклонного возраста являются творожный и рассольный сыры. Об этом в своей колонке для «Вечерней Москвы» рассказала диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, для пожилых людей крайне вредны соли и жиры в пище. Именно творожный и рассольный сыры содержат минимальное количество этих компонентов. Жирность в них составляет около 15 процентов.
— В них содержится минимальное количество соли и жира, которые особенно вредны для пожилых людей, — уточнила специалист.
В других же сырах этот показатель, как правило, достигает 45 процентов.
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