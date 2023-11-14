Пищевые привычки, из-за которых выпадают волосы

Красивые и густые волосы — мечта всех женщин. К сожалению, по разным причинам поддерживать волосы в хорошем состоянии бывает непросто, кто-то в принципе не может замедлить их выпадение. Мы поговорили с диетологом Викторией Смирновой, которая рассказала про наши пищевые привычки, из-за которых волосы истончаются и нередко просто выпадают.

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Вам не хватает белка

Один из самых важных элементов в нашем организме — белок. Чем старше мы становимся, тем больше продуктов с содержанием белка нам необходимо. Виктория говорит: «Резкая смена рациона, где продукты с высоким содержанием белка отсутствуют в принципе, может спровоцировать сильное выпадение волос. Не игнорируйте продукты животного происхождения, по возможности, употребляйте хотя бы мясо птицы».

В вашем рационе слишком много продуктов с сахаром

Наверное, не стоит и напоминать, насколько вреден для организма обработанный сахар. Первыми от избытка сахара начинают страдать именно волосы и ногти. Как говорит наш эксперт, в такой ситуации организму приходится слишком активно вырабатывать инсулин. Виктория Смирнова комментирует: «Повышение уровня андрогенов у женщин на фоне употребления продуктов с высоким содержанием сахара очень часто приводит к потере волос. Причем, довольно активному. Сократите употребление макарон, сгущенки и риса, если заметите подобную проблему».

Вы отказываетесь от завтрака

Примерно четверть жителей большого города отказываются от завтрака, при том, что это важнейший прием пищи за день. Завтрак позволяет зарядить организм на весь день, в противном случае вы бьете по всем системам. Виктория: «Чем позже вы начинаете употреблять пищу, тем сложнее вашему организму с ней справляться. Не все питательные элементы поступают в органы и системы вовремя, что может привести к проблемам с кожей, волосами и ногтями».

Вам не хватает витамина В12