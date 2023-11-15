Какие витамины нужно принимать в зимний период

Врач-терапевт София Казарян рассказала, какие витамины нужно обязательно принимать в холодное время года.

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По словам эксперта, зимой всем необходим витамин А, или ретинол. Он укрепляет иммунную систему, восстанавливает кровообращение, предотвращает воспалительные процессы, стабилизирует гормональный уровень. Не менее важен витамин С, который укрепляет иммунитет и способствует профилактике вирусных заболеваний.

Специалист добавила, что витамин D, или кальциферол, обеспечивает усвоение фосфора и кальция, укрепляет кости и зубы. При его недостатке развиваются рахит, остеопороз, а также затормаживается физическое и умственное развитие.

Важно не забывать о витаминах группы В. Витамин В1 (тиамин) восстанавливает углеводный обмен и повышает работоспособность, В6 (пиридоксин) стабилизирует эмоциональный фон и предотвращает сезонную депрессию, В12 (цианокобаламин) тормозит процессы старения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь врач-диетолог Мария Дюжева отметила, что рекордсменом по содержанию витамина С, главного в профилактике и лечении ОРВИ, считается шиповник. Также витамин С есть в смородине, клюкве, облепихе, передает RT.