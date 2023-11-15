4 привычки, которые помогут не заболеть сахарным диабетом
Диабет - очень опасное заболевание, причем не само по себе, а из-за осложнений, к которым приводит. Это чаще всего сердечно-сосудистые или инфекционные (гангрена, например), ухудшение зрения вплоть до развития слепоты, повреждаются почки, нервная система. Люди, которые заболели диабетом, уже пожизненно обречены пить таблетки и делать все, чтобы не развивались эти осложнения. Поэтому лучше всего избежать этой болезни. Как это сделать, aif.ru рассказали эксперты.
Предотвратить или хотя бы отсрочить заболевание поможет здоровый образ жизни.
Прежде всего это физическая активность - силовые тренировки, занятия на растяжку, танцы, плавание. Регулярные тренировки - не менее трех часов в неделю - помогает держать уровень глюкозы в норме. Как минимум нужно ходить в умеренном темпе по часу в день.
Второе - сбалансированное питание. Следует исключить из рациона "быстрые" углеводы, которые резко поднимают уровень сахара: крахмалистые овощи (картофель, вареные морковь и свекла), фрукты, сладости, выпечка, сладкая газировка. Предпочитать нужно "медленные" углеводы, содержащие клетчатку, они дольше перерабатываются организмом. Сбалансированное питание - это 20% белков, 20% жиров и 60% углеводов. Побольше овощей и цельнозерновых круп, мясо - нежирных сортов, рыба и молочные продукты.
Третье - полноценный сон, не менее семи часов. Это способствует нормализации метаболических процессов, контролю содержания сахара в крови и стабилизации работы нервной системы. Хронический недосып ведет к увеличению выработки гормона грелина. Повышается аппетит, увеличивается потребность в сладкой, соленой пище и крахмалистой пище.
Четвертое - умение бороться со стрессом. Хронический стресс провоцирует выброс избыточного кортизола, который повышает содержание глюкозы в крови. У человека в стрессовой ситуации происходит выброс и другого гормона - адреналина; а он также ведет к повышению уровня глюкозы в крови. Учитесь адаптироваться к жизненным сложностям, разделяйте переживания с близкими. Помогут также релаксация, медитация, йога и любимые занятия.
Как вовремя распознать диабет, ведь поначалу он развивается бессимптомно и многие узнают о нем случайно при анализе крови. Первые "звоночки" - это хроническая усталость, сухость во рту, повышенная жажда, чувство голода, учащенное мочеиспускание, зуд кожи, долгое заживление ран, онемение или покалывание в руках и ногах, потемнением кожи в подмышечных впадинах и на шее.
При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста