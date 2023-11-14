Как избежать переедания во время праздников: пять способов

Переедание может привести к изжоге, а со временем - и к увеличению веса, ожирению. По данным Американской кардиологической ассоциации, избыточные вес - основной фактор риска возникновения сердечного приступа и болезней сердца.

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Кардиологи дали несколько советов по поводу того, как не допустить переедания в праздничное время.

Придерживайтесь рутины. Если вы будете есть одни и те же блюда каждый день в одно и то же время, то с большей вероятностью во время праздников избежите переедания. Делайте всё возможное, чтобы максимально придерживаться своего привычного распорядка дня даже в праздники. Это касается и физической активности вроде прогулок.

Избегайте продуктов с насыщенными жирами. Лучше ешьте нежирные белки, свежие фрукты и овощи - они все полезны для сердца. Хорошим выбором будут и цельнозерновые продукты. Во время праздничного ужина заполните 1/4 тарелки любимым лакомством, а остальную часть - здоровой пищей (то есть овощами, фруктами, нежирными белками, цельнозерновыми продуктами).

The Economic Times

Не торопитесь. Мозгу нужно 20 минут, чтобы понять, что ваш желудок полон. Если вы продолжите есть в это время, то, скорее всего, съедите больше, чем необходимо. Медленно и тщательно пережёвывайте пищу, а также кладите на стол вилку во время перерывов, чтобы не переедать. Ещё один приём - пить между приёмами пищи воду.

Планируйте заранее. Перед тем, как ехать на праздник, составьте план. Он может включать здоровый перекус прямо перед приездом, употребление большого количества воды в течение дня, небольшую порцию любимого угощения. Главное - знать, что конкретно вам подходит.

Сосредоточьтесь на компании. Найдите время для разговора между перекусами. Так вы будете есть меньше.