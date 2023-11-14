Врач объяснила, как правильно чистить зубы

Чистка зубов, на первый взгляд, — простая ежедневная задача, которую мы выполняем на автомате, думая, что делаем это правильно. Однако даже многие опытные стоматологи допускают ошибки при чистке своих собственных зубов. Представьте себе: профессионалы, чья работа связана с уходом за полостью рта, иногда не справляются с этой задачей. О секретных нюансах чистки зубов и методике Bass, считающейся одной из лучших в мире, рассказала эксперт, врач-стоматолог Татьяна Сумцова.

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Чем опасна неправильная техника

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По словам врача, неправильная техника чистки зубов может иметь серьезные последствия. Вместо удаления налета и защиты зубной эмали она может привести к повреждению десен, преждевременной стираемости твердых тканей зуба и повышению риска заболеваний полости рта.

Особенности методики Bass

Существует множество методик чистки зубов, но одна из самых эффективных и рекомендуемых — методика Bass. Она является золотым стандартом среди профессионального сообщества врачей и предлагает простой и эффективный подход к чистке зубов.

— Методика Bass основывается на нескольких ключевых принципах. Один из них — правильный выбор зубной щетки. У нее должны быть укороченная рабочая часть и мягкие щетинки, чтобы предотвратить травмирование десен и эмали, — пояснила Сумцова.

Правильный угол наклона

По методике Bass щетка должна быть наклонена под углом примерно 45 градусов к поверхности зубов. Это обеспечит максимальный доступ к межзубным промежуткам и деснам, где скапливается больше всего налета и бактерий.

Движение щетины

Мягкими вертикальными движениями очищайте зубы с фокусом на массаже десен. Это помогает не только при удалении налета, но и предотвращает воспаление десен, уточнила стоматолог.

Очередность этапов

Мысленно делим верхнюю и нижнюю челюсть на 4 части — квадранта. Начинать чистку следует с верхнего правого: очистить нужно сначала поверхность со стороны щеки, затем — со стороны неба. Далее переходим на следующий квадрант по часовой стрелке — левый верхний. Повторяем все этапы и движемся дальше.

Дополнительные шаги

Важно не забывать о контактных поверхностях — местах, где зубы соприкасаются друг с другом. Для этого используйте специальную нить или межзубные ершики, чтобы очистить пространство между зубами, где обычная щетка не достает. Не забывайте о языке! Налет на нем часто является причиной неприятного запаха.

Регулярность и длительность

Регулярность чистки также играет важную роль. Рекомендуется чистить зубы дважды в день — утром до еды и перед сном — не менее двух минут. Многие современные электрические зубные щетки оснащены встроенными таймерами, что помогает соблюдать правильное время чистки. Если вы пользуетесь обычной щеткой, можно контролировать время посредством песочных часов, добавила собеседница «ВМ».

Уход за зубами и полостью рта — это целое искусство, ключ к красивой и здоровой улыбке. Методика чистки Bass позволяет достичь максимальных результатов, удаляя налет и предотвращая заболевания полости рта. Помните, что визит к стоматологу для профессиональной чистки и консультации также необходим.