Врач объяснил, почему пожилым не стоит принимать много лекарств

Врач объяснил, почему пожилым людям не стоит принимать слишком много лекарств
Главный санитарный врач Великобритании и Крис Уитти рассказал, что приверженность здоровому образу жизни является более надежным способом сохранения здоровья пожилых, чем прием множества разнообразных лекарств. Об этом сообщает Daily Mail.
Уитти рекомендует отказаться от алкоголя и сбалансированно питаться. Следует ограничить употребление жирной пищи, соли и сахара, а также есть больше фруктов и овощей.
Такой рацион питания способствует снижению риска гипертонии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, пожилым стоит внимательно отслеживать свой уровень подвижности.
Врач объяснил, что с возрастом люди становятся более пассивными. Многие исследования показали, что физические упражнения, такие как бег, ходьба и аэробика оказывают положительное влияние на физическое и психическое здоровье.
Также пожилым людям рекомендуется больше общаться с друзьями и родственниками. Это поможет поддерживать мозг в тонусе.
Доктор отметил, что соблюдение таких рекомендаций позволит сократить объем принимаемых лекарств, которые временно маскируют проблемы со здоровьем, а не устраняют их.