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Врач объяснил, почему пожилым людям не стоит принимать слишком много лекарств

Главный санитарный врач Великобритании и Крис Уитти рассказал, что приверженность здоровому образу жизни является более надежным способом сохранения здоровья пожилых, чем прием множества разнообразных лекарств. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач объяснил, почему пожилым не стоит принимать много лекарств
© Freepik

Уитти рекомендует отказаться от алкоголя и сбалансированно питаться. Следует ограничить употребление жирной пищи, соли и сахара, а также есть больше фруктов и овощей.

Такой рацион питания способствует снижению риска гипертонии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, пожилым стоит внимательно отслеживать свой уровень подвижности.

Врач объяснил, что с возрастом люди становятся более пассивными. Многие исследования показали, что физические упражнения, такие как бег, ходьба и аэробика оказывают положительное влияние на физическое и психическое здоровье.

Также пожилым людям рекомендуется больше общаться с друзьями и родственниками. Это поможет поддерживать мозг в тонусе.

Доктор отметил, что соблюдение таких рекомендаций позволит сократить объем принимаемых лекарств, которые временно маскируют проблемы со здоровьем, а не устраняют их.

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