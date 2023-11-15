Россиянам назвали помогающие бросить курить продукты

Правильно составленный рацион может сделать отказ от сигарет проще, рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян. В комментарии для издания aif.ru специалистка назвала россиянам продукты, помогающие бросить курить.

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Чтобы бросить курить, первым делом необходимо настроиться на успех, отметила Гамбарян. «Важно понимать для себя причины, почему нужно бросить курить (здоровье, семья, дети, расходы или просто надоело быть зависимым), составить список, зачитывать его каждый день и когда захочется покурить. Не зацикливайтесь на прежних неудачах, если таковые были. Постарайтесь понять, что тогда пошло не так, и не повторять ошибок», — прокомментировала она.

Также необходимо назначить дату отказа от курения, можно вести дневник учета всех выкуренных сигарет, рассказать близким о своих планах, а также пригласить кого-то бросить курить за компанию, продолжила эксперт. Это, заверила она, упростит процесс. Кроме того, врач порекомендовала скорректировать рацион.

"Пейте больше воды и травяных чаев, чтобы вывести токсины из организма. Продумайте рацион. После определенных продуктов, например, мяса, курение доставляет больше удовольствия, а сыры, фрукты и овощи делают вкус сигарет невыносимым. Палочки моркови, сельдерея, огурца или семечки помогут занять руки, рот и время, и не потянуться за сигаретой", - заявила Маринэ Гамбарян.

Физическая активность и занятость любимыми делами также помогут бросить курить, отметила напоследок Гамбарян. Если же самостоятельно сделать это не получается, необходимо обратиться к врачу, заключила эксперт.