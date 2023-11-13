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Нутрициолог перечислил пять анализов для полного контроля за здоровьем

Россиянам для ежегодного чекапа здоровья необходимо сдавать пять анализов. Об этом рассказал нутрициолог Николай Панасюк.

Нутрициолог перечислил пять анализов для полного контроля за здоровьем
© Unsplash

«Анализы – это зеркало здоровья. Благодаря им можно увидеть не только те проблемы, которые уже есть, но и потенциальные опасности. Полностью здоровому человеку сдавать анализы можно 1 раз в год, чтобы обеспечить мониторинг состояния организма», – пояснил эксперт в телеграм-канале.

По его словам, чтобы получить базовую информацию о своем здоровье, нужно сдать всего пять анализов. Первый – это общий анализ крови (ОАК), который является самым информативным. Второй – анализ на инсулин. Он покажет, есть ли проблемы с гормоном поджелудочной железы. Третий – анализ на ферритин. Он покажет, есть ли в организме дефицит железа. Дело в том, что уровень ферритина в плазме снижается задолго до того, как появляются изменения концентрации гемоглобина в крови, размера эритроцитов или концентрации железа в сыворотке.

Кроме того, Панасюк рекомендовал сдавать анализ на витамин D, который в дефиците у 72 % россиян, и анализ на тиреотропный гормон (ТТГ), который может указать на дефицит йода.