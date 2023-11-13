Ошибки, которые совершают люди в период пониженного атмосферного давления

«При пониженном атмосферном давлении людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями прежде всего нужно стараться не работать на износ. Причем речь не только про физический труд, а про любую нагрузку, которая может повлиять на организм. Ему будет сложно справляться и с внутренними проблемами, и с внешними. Лучше в этот день полениться», — сказал врач.