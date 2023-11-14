Диетолог объяснила главный принцип здорового питания

Диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко заявила, что главным принципом здорового питания является баланс белков, жиров, углеводов и витаминов. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

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По ее словам, человеку для нормальной жизни необходима энергия. Ее главным источником которой являются углеводы, они должны составлять 50 процентов от суточной калорийности пищи, уточнила специалист. При этом это не должна быть кондитерская продукция в виде тортов и пирожных, отметила она.

«Преимущественно важны долгие углеводы и желательно с умеренным или низким гликемическим индексом», — пояснила она.

Кондратенко добавила, что отказ некоторых людей от жиров является ошибочным. По ее словам, они должны составлять не менее 30 процентов от суточной калорийности рациона. Кроме того, диетолог призвала потреблять необходимое количество белка в сутки. Она уточнила, что для мужчин этот показатель в среднем равен 120 граммов в сутки, для женщин — 90-100 граммов.