Физиотерапевт ответила на вопрос об онемении рук после тренировки

«Покалывание или онемение в руках обычно является признаком того, что приток крови к нервам блокируется, как правило, это происходит из-за переутомления мышц», — объяснила Чен. Кроме того, покалывание может возникать из-за позиционного положения тела во время занятия, например: фиксация согнутых в локтях рук на беговой дорожке.

Специалист рассказала, что для предотвращения онемения необходимо обращать внимание на тренировочный режим и технику выполнения упражнений. Например, вместо того, чтобы сжимать руки в кулак во время бега, Чен советует расслабить хватку и представить, что человек держит что-то легкое между большим и указательным пальцами. Она пояснила, что концентрация на ослаблении хвата также помешает слишком сильно размахивать руками, что является пустой тратой энергии.