Терапевт рассказал, как не простыть при проветривании помещения

Чтобы не простудиться во время проветривания помещения в холодную погоду, нужно открывать окно полностью, но ненадолго, рассказал РИАМО врач-терапевт и пульмонолог, доктор медицинских наук, доцент Александр Соломатин. Он пояснил, что широко раскрытое окно уменьшает силу тока холодного воздуха.

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Врач уточнил, что длительность проветривания не должна превышать 10–15 минут. При этом свежий воздух должен охладить температуру в помещении до состояния комфорта, когда становится «легче дышать», но при этом не холодно. Во время проветривания можно надеть теплые вещи.

Проветривать помещение следует 2–4 раза в день, <...> по потребности. Если же в помещении находится больной, то чаще — частота проветриваний увеличивается в полтора-два раза, а длительность уменьшается, — рассказал терапевт.

Он подчеркнул, что в сезон простуд проветривание комнаты играет важную роль в профилактике респираторных вирусных заболеваний. Свежий воздух в помещении оказывает положительное влияние на работоспособность, снижая утомляемость и повышая концентрацию внимания. Проветривание избавляет воздух в помещении от патогенных вирусов и бактерий, поэтому комнату необходимо обязательно проветривать утром и перед сном.