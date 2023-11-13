Диетолог назвал опасные последствия строгих диет

В погоне за идеальной фигурой многие готовы соблюдать самые строгие диеты. К каким последствиям это может привести, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на диетолога Михаила Гинзбурга.
По словам специалиста, при похудении следует соблюдать меру и не уходить в крайности, чтобы не испортить здоровье.
Гинзбург отмечает, что строгие ограничения опасны бессонницей, срывами, резким набором веса и РПП. Одними из самых серьезных последствий считаются анорексия или булимия.
Кроме того, в результате резкого похудения может произойти нарушение электролитного обмена, это может привести к сбою сосудистого тонуса и резким снижением артериального давления.
По словам Гинзбурга, самыми опасными диетами являются полный отказ от углеводов и голодание.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что монодиета, основанная на употреблении одного продукта, может помочь похудеть, однако такой способ представляет серьезную угрозу для организма. По ее словам, такие диеты не содержат нужного количества витаминов и микроэлементов.