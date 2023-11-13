Правила питания, которых нужно придерживаться во время менопаузы

Менопауза – важный и вместе с тем непростой период в жизни женщины, когда необходимо особенно следить за своим здоровьем и образом жизни.

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Менопауза характеризуется снижением уровня эстрогена в крови, а также другими симптомами, которые доставляют немало неудобств: от бессонницы до набора веса.

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Вот почему в период менопаузы так важно придерживаться сбалансированного питания. Подробнее о том, каким правилам нужно следовать в рационе, читайте в материале "Рамблера".

Сбалансируйте уровень сахара в крови

По данным специалистов, нормальный уровень сахара в крови способен обезопасить от перепадов настроения и усталости. Один из эффективных способов поддерживать уровень сахара в норме – средиземноморская диета. Такой тип питания включает в себя цельнозерновые крупы, хлеб, фрукты, овощи, бобовые, орехи, семена, а также растительные масла, яйца, рыбу и нежирное мясо.

Позаботьтесь о сердце

Молодых женщин от сердечно-сосудистых недугов уберегает эстроген. Поскольку с возрастом уровень гормона падает, риск столкнуться с болезнями сердца увеличивается.

Именно поэтому женщинам в период менопаузы медики советуют включить в рацион продукты, полезные для сердца. В частности, рыбу жирных сортов, к которой относится лосось, форель, анчоусы, сардины и скумбрия.

Пополните запас кальция

Во время менопаузы кости истончаются, что повышает риск остеопороза. Чтобы не столкнуться с данным заболеванием, нужно употреблять больше продуктов, богатых кальцием. Женщинам в период менопаузы требуется 800 мг кальция ежедневно – это стакан молока, кусок сыра и банка йогурта.

Откажитесь от кофеина и алкоголя

Менопауза нередко дает о себе знать посредство приливов и обильного ночного потоотделения. Если вы столкнулись с этими симптомами, лучше отказаться от употребления кофеина и алкогольных напитков. Все дело в том, что и кофеин, и спиртное повышают уровнь кортизола – гормона стресса. А он, в свою очередь, может нарушить гормональный баланс и спровоцировать неприятные симптомы.

Ешьте мало, но часто