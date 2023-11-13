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Гастроэнтеролог Вялов предупредил, какие продукты приводят к набору лишнего веса

Тесто бывает полезным, но иногда оно наносит непоправимый вред здоровью, сообщает “Российская газета” со ссылкой на гастроэнтеролога Сергея Вялова.

Гастроэнтеролог предупредил, какие продукты приводят к набору веса
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В своем видео врач рассказал, что блюдо из теста с добавлением сыра, салями и ветчины полезным не будет. Эта мясная продукция содержит большое количество жира, в результате чего страдает поджелудочная железа и появляется лишний вес.

Полезные продукты, которые на самом деле вредны для здоровья

Если от пиццы и бутербродов отказываться не хочется, следует отдать предпочтения блюдам с большим содержанием зелени, посоветовал Вялов.

А вот сыр, по словам гастроэнтеролога, довольно двойственный продукт. С одной стороны, в нем содержится большое количество белка, кальция и витаминов. Но с другой, он может привести к набору веса, если не контролировать его употребление.

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