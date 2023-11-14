Диетолог назвала способ победить тягу к сладкому

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что продукты с содержанием хрома помогут победить тягу к сладкому. Об этом сообщает «Москва 24».

© Lenta.ru

Специалист порекомендовала добавить в рацион цельнозерновые каши, орехи, сыр, яйца, брокколи, томаты, груши, а также говядина, курицу и печень всех животных.

Также врач посоветовала замещать сахара полезными сладостями, такими как натуральные фрукты, финики, инжир, курага, чернослив, цукаты.

Мухина также призвала питаться пять раз в день небольшими порциями. По ее словам, это поможет избежать резкого падения сахара в крови и снизит тягу к сладостям.