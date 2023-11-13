Врач рассказал, какая доза кофеина безопасна

Врач объяснил, что 10 мг кофеина – это дозировка, способная спровоцировать сердечный приступ у людей с малоизвестным сердечным заболеванием – синдромом удлиненного интервала QT.

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Оно заключается в нарушении электрического восстановления сердечных мышц перед последующим сокращением. Нарушение процесса приводит к развитию аритмии, что может спровоцировать обмороки и судороги. В крайнем случае это может привести к летальному исходу.

По словам Фишера, многие безалкогольные напитки, в том числе газированные, содержат большое количество кофеина. В большинстве случаев производители указывают, что их напиток приносит пользу и тонизирует. Концентрация кофеина в таких напитках даже больше, чем в самом кофе.

Врач предупредил, что превышение дозы в 400 мг может вызвать головную боль, бессонницу, раздражительность, учащенное сердцебиение, подергивание мышц и усталость даже у полностью здоровых людей.